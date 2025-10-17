Rafael Leao rivuole il Milan: il portoghese scalpita per un posto da titolare con la Fiorentina

L'attaccante portoghese potrebbe essere schierato da Massimiliano Allegri dall'inizio come prima punta al fianco di Christopher Nkunku
Vuoi perché gli infortuni sono molti, vuoi perché è rientrato in Italia prima del previsto per ritrovare al più presto la formazione, Milan-Fiorentina potrebbe essere l'ora per Rafael Leao. L'attaccante portoghese sembra aver recuperato dai postumi dello stop patito a inizio stagione contro il Bari ed è pronto a riprendersi un posto da titolare nell'attacco rossonero contro i viola.
Come già visto nel corso del pre-campionato e negli ultimi minuti di Juventus-Milan, Leao andrebbe a schierarsi come prima punta lasciando rifiatare Santiago Gimenez, rientrato dal Messico non al meglio della forma, ma soprattutto alle prese con jet-lag e quell'atavica necessità di sbloccarsi in campionato. Leao rappresenterebbe quindi l'alternativa giusta dal primo minuto in un attacco tutto da costruire considerata l'assenza di Christian Pulisic, bloccato da un problema ai flessori della coscia destra che potrebbero tenerlo lontano dal campo anche un mese.
In compagnia del lusitano Massimiliano Allegri potrebbe schierare dal primo minuto un altro calciatore poco utilizzato in questa prima fase della stagione: Christopher Nkunku. Il francese sa adattarsi, giocando al bisogno anche da seconda punta o da esterno come Pulisic, offrendo quell'imprevidibilità che Capitan America ha regalato sinora. Con la Francia è andato a segno, motivo per cui Nkunku parte favorito per un posto da titolare.
In quella zona del campo Allegri potrebbe impiegare anche Ruben Loftus-Cheek come già visto nel corso della stagione, tuttavia l'inglese potrebbe essere chiamato a coprire le emergenze in un'altra zona come il centrocampo dove mancherà per un bel po' di tempo Adrien Rabiot, bloccato da una lesione al soleo. Loftus-Cheek potrebbe quindi offrire fisicità e dinamicità al tempo stesso in mediana.