Rafael Leao rivuole il Milan: il portoghese scalpita per un posto da titolare con la Fiorentina

Vuoi perché gli infortuni sono molti, vuoi perché è rientrato in Italia prima del previsto per ritrovare al più presto la formazione, Milan-Fiorentina potrebbe essere l'ora per Rafael Leao. L'attaccante portoghese sembra aver recuperato dai postumi dello stop patito a inizio stagione contro il Bari ed è pronto a riprendersi un posto da titolare nell'attacco rossonero contro i viola.