Genoa, Vieira: "Meritavamo di più finora"

17 Ott 2025 - 15:49

Insegue il primo successo il Genoa di Vieira, che aspetta al Ferraris il Parma. Ma per il tecnico francese non è il caso di parlare di gara "vitale". "Tutte le partite sono importanti - ha detto -: so che sembra una risposta banale, ma adesso abbiamo preparato quella con il Parma, poi ci concentreremo su quella dopo, e anche quella sarà importante. Il nostro obiettivo è rimanere in serie A, e per farlo dobbiamo iniziare a vincere". Un Genoa che a Napoli ha riscattato la prestazione con la Lazio, ma adesso ha bisogno di punti. "Siamo frustrati perché avremmo meritato più punti, ma siamo determinati a fare le cose bene, per poter vincere la gara e conquistare i tre punti - ha spiegato -. La sconfitta con la Lazio ci ha fatto capire molte cose, e con il Napoli ci sono stati dei cambiamenti tattici, ma la vittoria manca ancora. Per questo dobbiamo essere più esigenti con noi stessi. Penso che prima di pensare ai 3 punti, dobbiamo pensare a giocare una bella partita per tutti i 95'". Di fronte un Parma differente rispetto a quello dello scorso anno. "Sono una squadra solida, con un 5-3-2 che schiera due attaccanti pericolosi in area, ed hanno un portiere di qualità, a cui piace giocare la palla lunga. Ci aspettiamo una gara difficile, dovremo essere pronti tatticamente, fisicamente e mentalmente".

I pochi punti e lo zero nella casella delle vittorie hanno portato però anche tante critiche, nonostante i tifosi continuino a sostenere la squadra. "Quando mancano i punti, le critiche arrivano, però da allenatore, quando vedo le prestazioni della squadra, dico che meritavamo di più. Penso al rigore di Bologna, o a Napoli, dove Neres avrebbe meritato il secondo giallo. C'è frustrazione, e vedo che per ora le cose non girano a nostro favore". "Ma se vogliamo vincere questa partita, ci sono cose da fare meglio - ha concluso Vieira -. Dobbiamo gestire meglio i momenti di difficoltà all'interno della gara, ma anche essere più aggressivi quando invece siamo molto forti, perché è il momento di fare male all'avversario. E poi avremo il supporto dei tifosi, che ci darà più energia e più voglia di andare a cercare questa vittoria". 

01:40
Verso Milan-Fiorentina

Verso Milan-Fiorentina

01:12
DICH PIOLI SU MOMENTO FIORENTINA DICH

Pioli predica calma: "Per migliorare la classifica ci vuole tempo"

01:24
DICH GASPERINI 1 PRE INTER DICH

Gasperini: "Dybala ha fatto due buone settimane di allenamenti"

00:56
DICH PIOLI SU RITORNO A SAN SIRO DICH

Pioli: "Non posso pensare alle emozioni in rossonero"

01:19
DICH CHIVU PRE ROMA DICH

Chivu: "In questa stagione possiamo arrivare fino in fondo ovunque"

01:01
DICH GROSSO PRE LECCE DICH

Grosso: "A Lecce troveremo grandi difficoltà, ma sono fiducioso"

01:19
DICH CONTE 2 PRE TORINO su McTominay DICH

Conte: "McTominay ha cambiato status,"attenzioni su di lui moltiplicate"

00:40
DICH CONTE 1 PRE TORINO su tour de force DICH

Conte: "Con 7 partite in 22 giorni dovrò fare rotazioni e voglio tutti sul pezzo"

01:26
Verso Atalanta-Lazio

Verso Atalanta-Lazio

01:45
Un Mckennie di lusso

Un Mckennie di lusso

02:07
Verso Atalanta-Lazio

Verso Atalanta-Lazio

01:46
Juve, non solo campo

Juve, non solo campo

01:35
Simeone contro il passato

Simeone contro il passato

01:39
Domani Torino-Napoli

Domani Torino-Napoli

01:29
Verso Milan-Fiorentina

Verso Milan-Fiorentina

01:40
Verso Milan-Fiorentina

Verso Milan-Fiorentina

Infinito Luka Modric

Milan, infinito Luka Modric

DICH JURIC OTO MEDIA DAY DICH

Juric: "Scudetto? Vogliamo essere competitivi. In classifica ci manca qualche punto"

DICH GATTUSO POST ITALIA-ISRAELE 14/10 DICH

Italia, Gattuso: "La squadra ha fatto buone cose"

DICH ZIDANE SU YILDIZ SRV

Zidane: "Yildiz mi piace ma deve ancora crescere"

MCH MODDRIC AL VISMARA 14/10 MCH

Modric in visita ai ragazzi del settore giovanile del Milan: che festa!

Lang e gli altri nuovi

Lang e gli altri nuovi: Conte ora li valuta

16:10
Sassuolo, Grosso verso Lecce: "Muharemovic out, sarà una sfida difficile"
16:02
Lecce, Maleh reintegrato nella rosa
15:49
Genoa, Vieira: "Meritavamo di più finora"
15:37
Mondiali 2026, Luka Doncic ambasciatore di Los Angeles
15:32
Cagliari, Pisacane: "Dobbiamo dettare il ritmo col Bologna"