Milan, primo derby da 10 per Leao: "E' il momento giusto: siamo tutti molto carichi"

Ha ritirato il premio Gentleman per il miglior gol del Milan realizzato nella scorsa stagione (la rete del 3-0 rifilata al Napoli al Maradona) ma ha già prenotato quello del prossimo anno con la rovesciata contro la Roma di due settimane fa. Rafa Leao è in grande forma e mette ora l'Inter nel mirino. Dopo la delusione degli euroderby di maggio, il portoghese culla oggi la vendetta, da consumarsi con il numero 10 sulle spalle: "Per me è il numero dei grandi giocatori del Milan. Il Milan ha sempre avuto numeri 10 forti: era il momento giusto di prendere la maglia, entrare in campo e far vedere a tutti che posso fare in campo con quel numero”. E l'occasione migliore arriva sabato, nel derby. Chi vince può allungare: "È sempre una partita molto bella, le due squadre sono cariche per giocare. E' un momento molto bello, tutti i miei compagni aspettano questo tipo di partita. Che vinca la squadra migliore". Che per Leao è, ovviamente, quella rossonera. Ma, meglio vincere con un gol realizzato o con un assist servito? "Non sono un giocatore egoista - ha concluso Leao - cerco di fare la giocata giusta quando vado in uno contro uno. A volte posso tirare ma guardo sempre se un compagno è in una buona posizione.