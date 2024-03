Milan, buone notizie dal Portogallo: il ct Martinez libera in anticipo Leao

RIENTRO ANTICIPATO

L'attaccante rossonero e altri 7 compagni rimandati a casa dopo l'amichevole con la Svezia

© Getty Images Buone notizie dal ritiro del Portogallo per il Milan. Dopo la roboante vittoria in amichevole contro la Svezia, il ct Roberto Martinez ha deciso di rispedire a casa in anticipo 8 calciatori, tra cui Rafael Leao, che ha sbloccato il match contro gli scandinavi. Con il milanista lasciano il ritiro anche Bernardo Silva, Ruben Dias, Joao Palhinha, Nelson Semedo, Toti Gomes, Bruno Fernandes e Gonçalo Ramos. Leao avrà così più tempo per preparare al meglio la sfida contro la Fiorentina alla ripresa del campionato.

Gli impegni delle Nazionali sono un po' il terrore di tutti gli allenatori che temono infortuni e contrattempi. A maggior ragione se invece che appuntamenti ufficiali sono in programma delle semplici amichevoli. Per fortuna del Milan (e non solo), il ct del Portogallo Martinez ha deciso di rimandare a casa diversi calciatori scesi in campo contro la Svezia. Per la felicità di Pioli che si ritrova un calciatore galvanizzato dall'ottima prova contro i ragazzi di Tomasson e a cui viene risparmiato il match contro la Slovenia. Il Milan ha già pagato caramente dazio agli infortuni in questa stagione e qualsiasi precauzione a Milanello è sempre vista di buon occhio anche in ottica di questo impegnativo finale di carriera.

