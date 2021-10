Porto-Milan, Cesari: "Errore grave dell'arbitro sul gol di Luis Diaz"

Dopo la sconfitta del Milan contro il Porto a tenere banco è l'episodio che ha segnato la gara al Do Dragao. In particolare nel mirino di Graziano Cesari è finito il contatto tra Taremi e Bennacer che precede il tiro di Luis Diaz che batte Tatarusanu. "Taremi non guarda la palla, ma guarda Bennacer - ha spiegato, stroncando l'arbitro Brych -. Non c'è dubbio che è fallo. E' un grave errore del direttore di gara". "Stasera un arbitro anche lui tedesco ha fischiato rigore per il Liverpool per un fallo uguale - ha aggiunto -. Due interpretazioni totalmente diverse".

Getty Images