Pioli verso un Milan sperimentale: "Domani in campo chi ha giocato meno"

EUROPA LEAGUE

"Milan 1 e Milan 2? La realtà è che c'è grande competitività in questa squadra. Io volevo più potenziali titolari possibili, perché abbiamo tanti impegni e il club mi ha accontentato. Domani andrà comunque in campo una squadra che vuole vincere e che farà il massimo". Queste le prime parole di Stefano Pioli alla vigilia della partita con lo Sparta Praga. "Tutti i miei giocatori fanno parte del progetto. Solo da fuori si può pensare che qualcuno non lo sia. Tutti stiamo lavorando nella stessa direzione. Di certo domani ci sarà spazio per chi gioca meno".

Pioli ha poi parlato dell'entusiasmo dopo la partita di Genova: “Ci prepariamo tanto per vincere, è giusto gioire per le vittorie. Siamo abituati a questi atteggiamenti sul pullman, ma il mattino dopo abbiamo preparato la prossima partita. Vogliamo fare una prestazione da Milan, non c’è euforia ma soddisfazione per le vittorie“. Sulle condizioni di Ibrahimovic: “Sta meglio, prosegue il suo recupero e vedremo dove ci porterà“. L'allenatore rossonero ha poi parlato del livello di apprendimento del suo calcio da parte della squadra: “Arrivare al 100% è impossibile, non ci sono partite perfette. Ci sono situazioni nelle quali migliorare sempre. Le prestazioni comunque sono importanti e sono concentrato sul fatto che siamo ancora così tanto giovani e che c’è ampio margine di miglioramento sia individuale che collettivo“.

Pioli si è poi soffermato sui singoli: "Leao sta meglio, è disponibile e sarà convocato. Voglio fargli fare un pezzo di partita, da tre settimane è fuori e spero possa giocare per un po'. Tonali sta proseguendo la sua crescita. Non si deve accontentare, può ancora crescere tanto con le qualità che ha. E' giusto sottolineare la crescita di Gabbia, è diventato un titolare del Milan, È giovane ma gioca con personalità. Bennacer non sarà convocato per domani, ma venerdì penso che lavorerà in gruppo per esserci col Parma“.

LE PAROLE DI CASTILLEJO

"Il buon rapporto con Rebic? Non è un caso, già l’anno scorso è capitato a me di fare assist e a lui di fare gol. C’è un bel rapporto dentro e fuori dal campo. Non ho fatto la migliore preparazione per i problemi fisici che ho avuto. Adesso sto bene, pronto per aiutare la squadra nel percorso che stiamo facendo. Sono contento, i gol fanno salire la fiducia. Dualismo con Saelemaekers? Siamo il Milan, c’è concorrenza con ottimi giocatori e quando sono arrivato era già così. È normale che ci siano calciatori forti, questo ti fa crescere. Obiettivi? Pensiamo partita dopo partita, come dice il mister la più importante è sempre la prossima. Testa a domani. Stiamo facendo una buona stagione e dobbiamo continuare così per raggiungere gli obiettivi“.