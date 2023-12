Bayern in agguato per Maignan: chiesto un maxi-rinnovo, Milan pronto a trattare

MILAN

I rossoneri non vogliono farsi sfuggire il francese ma attenzione ai bavaresi: c'è l'ostacolo ingaggio

"Non è il momento giusto per parlare del rinnovo", aveva detto un mese fa Mike Maignan, numero uno incontrastato del Milan. Qualcosa però, sembra essere cambiato. Tra le due parti ci sono stati dei primi contatti: la voglia comune è di andare avanti. Ma non mancano gli ostacoli. Sì perché l'ex Lille, sul quale è piombato prepotentemente il Bayern Monaco, ha chiesto un ingaggio da vero top player: 8 milioni di euro. A conti fatti quasi il triplo dell'attuale stipendio pari a 2,8 mln. Forse troppo per le casse rossonere.

Maignan è uno dei portieri migliori al mondo: lo dicono i fatti, sebbene i tifosi rossoneri non abbiano cancellato dalla memoria gli errori commessi in occasione della partita persa a San Siro col Borussia Dortmund. La dirigenza di Via Aldo Rossi è intenzionata a tenerselo stretto ancora lungo, anche se è impossibile definire il francese incedibile. Davanti a offerte fuori mercato, come accaduto per Tonali la scorsa estate, Furlani sarebbe costretto a sedersi al tavolo. Certo, il prezzo che fa il Milan del 28enne non è inferiore ai 100 milioni di euro. Sotto a questa cifra non se ne parlerebbe nemmeno: questo infatti, è stato il messaggio fatto recapitare al Chelsea la scorsa estate.

A giugno 2024 invece, alla carica potrebbe tornarci il Bayern Monaco, che ha inserito Maignan nella lista dei potenziali acquisti per il post Neuer. Blindarlo con un prolungamento sarebbe l'ideale (attualmente è legato ai rossoneri fino al 2028), ma c'è da fare i conti con gli 8 milioni di euro richiesti dall'entourage del portiere secondo il Corriere della Sera. Una richiesta importante, superiore anche ai 7 milioni di euro netti garantiti a Rafa Leao, attualmente il più pagato in rosa.