Pioli, problema centrocampo dopo la sosta: chi in campo col Bologna?

VERSO MILAN-BOLOGNA

Kessie, Tonali e Bennacer hanno speso molto, ballottaggio anche davanti tra Ibra e Giroud

di

Claudio Raimondi

Soltanto giovedì Stefano Pioli avrà un quadro nitido su chi potrà impiegare lunedì sera a San Siro contro il Bologna. Gli impegni con le nazionali rischiano di aver spremuto più del dovuto qualche giocatore chiave come Giroud, impiegato titolare nelle due amichevoli con la Francia. C'è da capire l'autonomia in campo di Ibrahimovic, più fresco dell'ex Chelsea ma ancora con poco minutaggio accumulato nelle gambe, e comunque lo svedese non parte titolare da oltre due mesi, dal quando s'infortunò al tendine d'Achille della gamba destra contro la Juventus.

La temutissima fascia sinistra del Diavolo con la doppia spinta propulsiva Theo Hernandez-Leao sarà garantita: il francese ieri ha riposato e stamane s'è già allenato a Milanello, mentre nelle due sfide di qualificazione per il Mondiale col Portogallo Rafa è stato impiegato solo nei minuti finali.

Il vero nodo in vista della formazione da opporre agli emiliani per Pioli riguarda il centrocampo. Bennacer - autore del gol partita a Cagliari - è stato eliminato con la sua Algeria dopo una sfida durata oltre 120' contro il Senegal. Molto affaticato pure Kessie nelle due amichevoli con la Costa d'Avorio, così come sarà valutato attentamente lo stato di forma di Tonali, in campo sia a Palermo (anche se solo nel finale) che in Turchia.

C'è però anche chi nella sosta è rimasto a Milanello come Tomori, Romagnoli, Messias, Brahim Diaz e Rebic: forze fresche in vista della volata scudetto.

