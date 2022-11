Pioli piange il cognato Luca, l'abbraccio del Milan

© Getty Images

Stefano Pioli piange il cognato Luca e il Milan lo abbraccia: "Il Milan stringe commosso tutta la famiglia del nostro Mister in un abbraccio forte e intenso per la perdita del caro cognato Luca". Il tecnico rossonero ha saputo del lutto ieri sera appena terminata la partita contro la Fiorentina e ha abbandonato immediatamente San Siro in lacrime.