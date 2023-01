Milan, Pioli: "Servono cambiamenti, il nostro scudetto sarà la zona Champions"

QUI MILAN

Il tecnico rossonero dopo il ko col Sassuolo: "Squadra in ritiro? Insieme al club prenderemo le decisioni giuste"

© Getty Images Dopo la pesantissima sconfitta col Sassuolo, Stefano Pioli mastica amaro. "Siamo delusi, ma con la delusione non si va lontano. Le ultime prestazioni ci vedono in difficoltà e questo mi spinge a capire che certe situazioni vanno migliorare e che c'è molto da fare - ha spiegato il tecnico del Milan -. Probabilmente non riusciremo a vincere lo scudetto, ma il nostro scudetto sarà quello di raggiungere la zona Champions". "Dalla gara con la Roma non siamo riusciti a rimettere in campo le nostre prestazioni a livello tattico e mentale - ha aggiunto -. Gli ultimi giorni di allenamento sono stati i migliori dell'ultimo periodo, ma ora quando prendiamo uno schiaffo facciamo fatica a reagire".

"Questi momenti si superano con compattezza e lavorando - ha continuato Pioli indicando la via da seguire per uscire dalla crisi -. Capisco che non ci sia la leggerezza, ma abbiamo ancora le possibilità di dimostrare che possiamo fare un bel campionato e centrare la zona Champions". "Squadra in ritiro? Prenderemo insieme al club le decisioni migliori per superare questo momento - ha proseguito -. La prossima gara sarà il derby e lavoreremo al meglio per reagire e uscire da questa situazione negativa". Il che comprende anche alcune considerazioni su un eventuale cambio di modulo. "Sto pensando a tanti aspetti. Tutto quello che funzionava negli ultimi due anni che ci hanno consentito di fare un bel calcio concreto, nell'ultimo mese non sta più funzionando - ha spiegato il tecnico rossonero -. Qualcosa bisognerà modificare e prenderò le decisioni per aiutare la squadra a essere più compatta e ad avere più equilibrio in entrambe le fasi di gioco".

"Sarebbe facile dire che ho trovato giocatori con la pancia piena, ma non è così - ha aggiunto -. Pensate che non sappia usare il bastone o portarli in ritiro? Non è così, perché fino a venti giorni va avevamo l'atteggiamento e l'energia giusti. Settimana per settimana bisogna intervenire, ma io ho parlato sempre con grande chiarezza ai singoli e al collettivo. Qualcosa di diverso però va fatto a livello tattico o di gestione".

Infine sul peso di Tatarusanu sulle ultime prestazioni. "Quando una squadra subisce così tanto, anche il portiere va in difficoltà. Ma credo che in questo momento non mi devo soffermare su un singolo giocatore, ma sul fatto che la squadra deve fare meglio - ha concluso Pioli -. Dobbiamo cambiare velocemente perché la prossima partita è già importantissima".