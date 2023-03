Milan, Pioli tra Napoli e Champions: "Non sono imbattibili, possiamo fare bene"

LE PAROLE

Il tecnico del Milan entra nella fase calda della stagione: "La Champions fa parte della storia di questo club"

Stefano Pioli è pronto a un aprile di fuoco con il suo Milan. Tre sfide al Napoli, la prima alla ripresa della Serie A e poi quella doppia in Champions League, una serie di gare fondamentali sia per la corsa ai primi quattro posti che a una incredibile semifinale europea. "Il Napoli è molto forte, in estate era difficile prevedere potesse fare un calcio così - ha commentato il tecnico rossonero -, ma nessuna squadra è perfetta o imbattibile".

Con un solo punto raccolto nelle ultime tre giornate e un'altra crisi pesante a gennaio, il Milan non è riuscito a difendere sul campo lo scudetto vinto nella passata stagione: "In Europa è difficile confermarsi campioni, questo è un salto che non siamo riusciti a fare - ha ammesso Pioli -. Abbiamo vinto con una squadra molto giovane e grazie a un progetto sostenibile di cui siamo orgogliosi, ma quest'annata ci ha fatto capire cose importanti per crescere ancora".

In Champions League però il cammino si è spinto fino ai quarti di finale dove sarà ancora il Napoli la sfidante: "Sta facendo un campionato fantastico, ma la Champions è la Champions. Le difficoltà ci sranno per tutti, così come gli stimoli e le motivazioni per fare bene. Questa coppa fa parte della storia del Milan e coinvolge tutti. Per far sì che questa sia una stagione positiva dobbiamo giocare in Champions anche l'anno prossimo e per questo bisogna stare attenti in campionato".