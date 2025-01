Pioli: "In Italia mi volevano tre club, che discussione con Ibra al Milan. Senza società forte non vinci"

"Dopo l'addio al Milan ho ricevuto tre offerte dall'Italia per tornare ad allenare. La prima a maggio, l’ultima poco prima dell’Arabia. Se avrei lottato per lo Scudetto? Credo di sì". Lo ha detto Stefano Pioli nel corso di una intervista concessa alla Gazzetta: adesso il tecnico parmense è alla guida dell'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, e non ha perso occasione per andare a salutare la sua ex squadra, arrivata a Riad per disputare la Supercoppa Italiana.