Inter, Lautaro: "Non stavo bene ma dovevo esserci, voglio la Champions"

"Abbiamo sofferto tanto ma fatto un lavoro di squadra incredibile, io ero un po' in difficoltà perchè non riuscivo ad alzare la gamba dopo la partita di andata. Ho cercato di recuperare ma anche se non sono al 100% sono sceso in campo, perchè io vivo il calcio così e in queste partite ci devi essere". Così il capitano dell'Inter Lautaro Martinez parlando ai microfoni di Sky Sport dopo la semifinale di Champions League vinta contro il Barcellona ai supplementari. "Non sto bene, non ho finito bene ma ora con lo staff medico proveremo a recuperare. Ho tante cose dentro, tante pressioni e pensieri. Abbiamo affrontato una squadra forte e dobbiamo essere orgogliosi. Ad un certo momento eravamo fuori, ma questa squadra non molla mai", ha aggiunto. "La Champions la vogliamo vincere dalla finale perse, ora dobbiamo recuperare le energie per finire il campionato e goderci questa finale", ha concluso.