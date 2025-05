Dimarco: "Inter in finale per vincere, siamo stati squadra"

"Non ho parole su quello che è successo stasera, abbiamo recuperato una partita incredibile. Una bella notte di Champions". Così il terzino dell'Inter Federico Dimarco parlando ai microfoni di Sky Sport dopo la semifinale di Champions League vinta contro il Barcellona ai supplementari. "Sappiamo che dall'altra parte ci sono due avversarie forti, ma in finale vogliamo andare per vincere. Stasera siamo stati squadra dall'inizio alla fine, sempre concentrati e sul pezzo. E poi come San Siro non c'è niente", ha aggiunto. "Inzaghi? E' il nostro capo, ci indica la via e anche nei momenti di difficoltà con qualche battuta prova a spezzare. Ci siamo guadagnati tutto", ha concluso Dimarco.