Inter, Frattesi: "Fatto lavoro incredibile, gol premio all'impegno"

"Non so, sono fortunato ad aver finito la partita perchè mi gira la testa. Abbiamo fatto un lavoro incredibile, non so cosa dire. Dopo Monaco non pensavo di poter ripetere una emozione simile, ma è successo di nuovo. È il bello del calcio". Così il centrocampista dell'Inter Davide Frattesi parlando ai microfoni di Sky Sport dopo la semifinale di Champions League vinta contro il Barcellona ai supplementari. "Il gol? Fa parte della mia carriera, non ho forse un talento incredibile ma sono sempre l'ultimo a mollare. È il premio all'impegno e alla dedizione", ha aggiunto.