Pioli ci crede: "Il quinto posto è possibile ma non dipende solo da noi"

VERSO SAMP-MILAN

Un girone dopo c'è un dato importante che Pioli vuole sottolineare: "Rispetto all'andata, quando abbiamo pareggiato 0-0 pur creando tantissimo, ora riusciamo a concretizzare le occasioni che ci capitano". E' questo uno dei motivi d'orgoglio dell'allenatore rossonero alla vigilia della partita con la Samp insieme a un rendimento post lockdown che ha portato il Milan a sognare il quinto posto: "Purtroppo non dipende solo da noi ma dobbiamo lottare fino alla fine. Noi dobbiamo crederci e fare più punti possibili, poi vedremo cosa farà la Roma".

La Samp, però, non è un'avversaria semplicissima da affrontare: "E' una squadra che sta molto bene, che ha messo in difficoltà la Juventus. Ho molto rispetto per loro e per il lavoro che ha fatto Ranieri, ma questa non è una novità, perché è un ottimo tecnico". Il rendimento da gennaio in poi è stato da grande squadra: "Abbiamo cambiato modo di stare in campo. Così come abbiamo più fiducia nei nostri mezzi, noi dobbiamo continuare su questa strada anche per la prossima stagione. Il 2 agosto è vicino, poi faremo le giuste valutazioni. Nel prossimo campionato dovremo consolidare i risultati che abbiamo ottenuto da gennaio in poi".

Sui rinnovi di cui si parla in questi giorni Pioli dice: "Il Milan ha tutte le intenzioni di risolvere questa situazione, il prima possibile. Noi ci siamo dati appuntamento la prossima settimana, ora la nostra testa è al campionato. Poi ci sarà il tempo necessario per lavorare sulla squadra del prossimo anno".

A proposito di rinnovi, Ibrahimovic ha debuttato con il Milan proprio nella partita d'andata: "Zlatan ha migliorato tante cose: dal punto di vista del gioco, ci ha dato soluzioni che non avevamo, è importante sia a livello fisico che tecnico. Crea tanti spazi, anche ai compagni. E anche dal punto di vista della personalità e del carattere è stato sicuramente decisivo". Pioli ha poi parlato della nuova maglia: "E' davvero molto bella, ha dei richiami alla storia del club e della città. La indosseremo contro il Cagliari e spero che possa riportarci ai successi del passato".

Alla domanda sui tanti elogi nei suoi confronti da parte dei giocatori rossoneri, Pioli risponde così: "Noi siamo tutti fortemente dalla parte del Milan".