Pioli-Calderoni, 10 anni dopo: dal gol salvezza alla beffa

La notte di Milan-Lecce regala un'incredibile curiosità legata a Marco Calderoni, autore del 2-2 al 92', e Stefano Pioli. Era il il 15 maggio 2009 quando il terzino, in occasione di Pisa-Piacenza 1-3, firmò il suo primo gol in carriera e regalò l'aritmetica salvezza agli emiliani, guidati dall'attuale allenatore del Milan. Dieci anni dopo la grande beffa, con la prodezza che ha rovinato il debutto sulla panchina rossonera e la festa di compleanno al suo ex tecnico.