Piatek, l'anno della consacrazione: protagonista anche su Netflix

01/06/2019

La stagione 2018/19 è stata davvero da incorniciare per Krzysztof Piatek. L'attaccante polacco classe 1995 ha infatti conquistato la Serie A (13 gol col Genoa e 9 col Milan), la maglia della Nazionale e adesso anche... Netflix. In Polonia il numero 19 rossonero è infatti tra i protagonisti del promo della terza stagione di 'La casa di carta', famosissima serie televisiva spagnola ideata da Álex Pina. Nel promo che è stato pubblicato su Twitter da Netflix Polska, Piatek si toglie la maschera di Salvador Dalì e si esibisce nella sua classica esultanza, ormai famosa in tutto il mondo.