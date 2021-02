Pagelle Milan: si salva solo Ibra, derby da dimenticare per gli altri

PAGELLE MILAN

I voti ai giocatori rossoneri nel match contro l'Inter

di

ANDREA COCCHI

Donnarumma 6 - Poco da fare sui gol nerazzurri, salva su Perisic nel primo tempo e su Lukaku nel secondo.

Calabria 5 - Non scala su Lautaro in occasione del primo gol dell'argentino e soffre Perisic nelle percussioni sulla fascia del croato.

Kjaer 5,5 - Mette una pezza su Lukaku ma il suo intervento non basta a impedire la prima rete interista. Chiude bene in altre occasioni ma Lautaro sbuca dalla sua parte anche quando mette a segno il secondo gol.

Romagnoli 5 - Si fa beffare da Lukaku in velocità nell'uno contro uno in occasione della rete che sblocca il derby, lo soffre quando il belga cerca la solita azione spalle alla porta e non riesce a fare nulla nell'azione personale del 3-0.

Theo Hernandez 5,5 - Sbaglia i tempi di uscita sul pressing alto che porta al primo gol nerazzurro, è sempre vivace in varie zone del campo ma concede spazio dalla sua parte.

Tonali 5 - Ci si aspetta che accenda la luce in mezzo al campo ma ha poche occasioni per regalare qualità alla manovra rossonera. Impegna Handanovic con una bella conclusione. (22' st Meite 5,5 - Entra in una situazione già ampiamente compromessa e può fare poco).

Kessie 5,5 - Cerca di chiudere tutte le falle che si aprono in mezzo al campo e qualche volta ci riesce. Si sbatte come può anche in fase offensiva ma non basta.

Saelemaekers 5 - Perisic non gli lascia spazio sulla fascia ma le cose non vanno meglio quando taglia verso il centro per trovare delle zone utili. (22' st Leao 5,5 - Fa la punta centrale con l'uscita di Ibra ma non ha mai occasione di mettersi in evidenza).

Calhanoglu 5 - Pochissime occasioni per farsi vedere con i suoi tocchi illuminanti. Fatica a trovare la posizione e sbaglia appoggi che per lui, solitamente, sarebbero normali.

Rebic 5 - Come Saelemaekers dall'altra parte, si vede molto poco e sia i suoi tentativi sulla fascia che quelli centrali non riescono a incidere sulla fase offensiva rossonera, a parte un tentativo nel finale.

Ibrahimovic 6,5 - Non smette mai di provarci in tutti i modi, anche di tacco in acrobazia. Nella ripresa solo un super Handanovic gli toglie la soddisfazione del gol su due colpi di testa. (30' st Castillejo sv).

All. Pioli 5 - Imposta la gara su un pressing alto che però i suoi non applicano al meglio lasciando spazi invitanti alle ripartenze nerazzurre. Coperture preventive da rivedere.