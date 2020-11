Pagelle Milan-Fiorentina: Donnarumma mostruoso, Calabria annulla Ribery

LE PAGELLE

di

SIMONE REDAELLI

I voti della sfida di San Siro.

MILAN

DONNARUMMA 7,5 - Sfiora quel poco che basta il missile di Vlahovic: palla sul palo che trema ancora. Nella ripresa dice no a Ribery con un'altra parata delle sue. Decisivo, come sempre.

CALABRIA 7 - Sulla fascia annulla Ribery. Attentissimo in fase difensiva (tranne nell'occasione in cui viene salvato da Gigio), propositivo davanti dove con Saelemaekers forma un ottimo binario.

KJAER 7 - Non ha un gran da fare, ma non sbaglia niente: è una vera e propria sicurezza. Vlahovic disinnescato.

ROMAGNOLI 7- Anche lui come il collega danese. In più ha il merito di sbloccare il match con una zampata su angolo.

HERNANDEZ 6,5 - Sgaloppa meno del solito, ma si va a prendere il secondo rigore con astuzia.

KESSIE 7 - Senza Ibra tocca per forza a lui battere i rigori: il primo lo segna, il secondo si fa ipnotizzare. Un errore ininfluente vista la vittoria. Anche con Tonali si intende bene, in mezzo al campo giganteggia.

TONALI 6,5 - Chiamato a sostituire l'infortunato Bennacer continua il suo percorso di crescita dopo l'ottima prestazione di giovedì in Europa League. Sbaglia qualche pallone di troppo, ma è nel vivo del gioco.

dal 37' st HAUGE SV

SAELEMAEKERS 7,5 - Primo tempo devastante. Il ragazzo ha gamba, corre su e giù per la fascia e quando arriva sul fondo è lucido. Bravo a infilare la retroguardia viola e conquistare il primo rigore.

dal 45' st DALOT SV

DIAZ 6 - Il gioiellino è ancora un enigma. Poco incisivo come trequartista nel tridente dietro a Rebic. Ha grandi margini di crescita per le sue doti tecniche.

dal 29' st KRUNIC 6 - Sei politico per aver giocato 20 minuti.

CALHANOGLU 6,5 - A sinistra ci mette un po' a trovare la sua dimensione, ma poi sale di livello. Nella ripresa sfiora il gol con una gran giocata, ma è il palo a dirgli di no.

REBIC 6 - Gli manca il gol e soffre un po' il ruolo di prima punta. Fa comunque salire bene la squadra e con i suoi movimenti crea spazi per gli inserimenti. Un po' assente in area.

Allenatore: BONERA 7

FIORENTINA

DRAGOWSKI 6 - Se nella ripresa c'è ancora partita è merito suo visto che para il secondo rigore a Kessie ed evita il 3-0 al 40'.

CACERES 5 - E' l'anello debole della difesa Prandelliana: non ne azzecca una e stende ingenuamente Theo Hernandez. Pomeriggio da dimenticare.

dal 15' st LIROLA 5,5 - Meglio del uruguaiano, ma ci voleva poco,

MILENKOVIC 6 - Nel disastro viola è l'unico a salvarsi grazie alla sua esperienza. In tribuna Maldini e Massara hanno apprezzato una volta di più le sue qualità: a gennaio, o al massimo a giugno, potrebbe essere un rinforzo importante.

PEZZELLA 5,5 - Non contiene gli inserimenti di Saelemaekers e su uno di questi provoca appunto il rigore.

BIRAGHI 5 - Alzi la mano chi l'ha visto. Ecco, nessuno. Mai un'azione degna di nota.

AMRABAT 5,5 - Che involuzione per il marocchino. Non trova la sua dimensione e perde nettamente il confronto con Kessie.

PULGAR 4,5 - Il peggiore, senza ombra di dubbio. Ha le sue colpe sul vantaggio di Romagnoli e poi affonda il centrocampo viola.

CASTROVILLI 5,5 - Ci prova, ma i compagni non lo seguono. Le uniche cose buone, poche, passano per i suoi piedi.

dal 32' st BORJA VALERO SV

CALLEJON 4,5 - Finisce sotto la doccia dopo 45'. Inconcludente e totalmente estraneo alla manovra.

dal 1' st BONAVENTURA 5,5 - E' il grande ex della partita, ma non è al meglio della condizione e non riesce a dare la sveglia ai suoi.

RIBERY 5 - A tu per tu con Donnarumma, scattato sul filo del fuorigioco, si divora il gol della speranza. Gigio ha grandi meriti, ma il francese poteva fare molto di più.

dal 23' st CUTRONE 5,5 - Non gli arriva una palla giocabile che sia una, ma ha perso anche la grinta che lo contraddistingueva in rossonero.

VLAHOVIC 5,5 - Ha talento e classe, ma davanti è troppo solo: un solo lampo.

dal 32' st KOUAME SV

Allenatore: PRANDELLI 5