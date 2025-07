C'erano anche Ruben Neves e Joao Cancelo ai funerali di Diogo Jota e il fratello André andati in scena questa mattina in Portogallo. I due, in campo ieri sera con le lacrime per disputare Fluminese-Al Hilal, sono tornati di corsa dagli Usa per l'ultimo saluto al connazionale. Ruben Neves ha anche portato il feretro.