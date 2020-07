Ora rinunciare a Pioli è complicato: può restare con Rangnick direttore tecnico

LO SCENARIO

Sei vittorie nelle ultime otto partite, con due pareggi, stanno mostrando al calcio italiano una delle squadre più in forma del campionato. I vertici del Milan, però, hanno già da tempo deciso di dare il via a un nuovo progetto tecnico dalla prossima stagione. Come conciliare le due cose? Secondo il Corriere della Sera la soluzione c'è: Pioli resterebbe nel ruolo di allenatore con Rangnick in quello di direttore tecnico.

Un'ipotesi avvalorata anche dal fatto che la prossima stagione prenderà il via già il 12 settembre e il tempo per una vera e propria rivoluzione tecnica è molto ristretto. In più, Rangnick, negli ultimi anni, si è più che altro dedicato al ruolo di dirigente, occupandosi di questioni più legate all'organizzazione societaria che al campo. Per quello, se si escludono le stagioni 2015/16 e 2018/19 quando è tornato al ruolo di tecnico, al Lipsia ha sempre svolto altri compiti lasciando la guida della squadra all'allenatore. Una esperienza che potrebbe ripetersi in rossonero.