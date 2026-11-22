La sua mano adesso si vede, il che, tradotto, significa gioco in verticale e in velocità, grande pressing e, soprattutto, una striscia di cinque vittorie nelle ultime sei partite che tiene il suo Milan a ridosso delle prime e in piena zona Champions. Ruben Amorim se la gode e ci mancherebbe che non fosse così. I problemi di inizio stagione, gol di Ramos compreso, sono alle spalle e ora non resta che raddrizzare un'Europa League decisamente in salita. Ma la cinquina al Frosinone, innanzitutto: "Ho avuto belle sensazioni, non solo il risultato, ma anche per la continuità nel corso dei 90 minuti: ora però testa alla prossima. È sempre così in questo club, pensare sempre alla prossima. Stasera l'abbiamo giocata bene, siamo stati intelligenti, coraggiosi e si è visto nel finale di partita. Eravamo stanchi, eppure il Frosinone continuava nelle sue transizioni, ma siamo riusciti a controllare bene. Avremmo potuto anche fare più gol, forse nella fase centrale del primo tempo abbiamo sofferto un pochino e dobbiamo migliorare nell'uno contro uno in fase difensiva, ma comunque sì, bella serata per noi stasera".