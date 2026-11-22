La sua mano adesso si vede, il che, tradotto, significa gioco in verticale e in velocità, grande pressing e, soprattutto, una striscia di cinque vittorie nelle ultime sei partite che tiene il suo Milan a ridosso delle prime e in piena zona Champions. Ruben Amorim se la gode e ci mancherebbe che non fosse così. I problemi di inizio stagione, gol di Ramos compreso, sono alle spalle e ora non resta che raddrizzare un'Europa League decisamente in salita. Ma la cinquina al Frosinone, innanzitutto: "Ho avuto belle sensazioni, non solo il risultato, ma anche per la continuità nel corso dei 90 minuti: ora però testa alla prossima. È sempre così in questo club, pensare sempre alla prossima. Stasera l'abbiamo giocata bene, siamo stati intelligenti, coraggiosi e si è visto nel finale di partita. Eravamo stanchi, eppure il Frosinone continuava nelle sue transizioni, ma siamo riusciti a controllare bene. Avremmo potuto anche fare più gol, forse nella fase centrale del primo tempo abbiamo sofferto un pochino e dobbiamo migliorare nell'uno contro uno in fase difensiva, ma comunque sì, bella serata per noi stasera".
Contento per Gonçalo Ramos? Come sta?
"Non possiamo perdere altri giocatori. Tutti i nostri giocatori possono giocare tutte le partite, ma abbiamo poco tempo per recuperare in vista dell'Europa League e quindi non possiamo rischiare nulla. È stato meglio toglierlo: immagino che non fosse contento, ma io sono comunque contento invece per lui, per il suo gol, soprattutto per il 2-0. È un gol che ha fatto la differenza in una partita contro una squadra molto forte nelle transizioni nell'uno contro uno".
Su Rabiot
"Non voglio dire che avrebbe potuto avere una carriera migliore perché ha giocato nel Psg: ora è qui al Milan e vogliamo che rimanga. Ovviamente è un giocatore che può giocare da 10, da trequartista, può giocare anche da numero 8, può giocare anche da play un po' più basso, anche se non gli piace. Sicuramente è uno dei giocatori migliori che ho mai allenato, è uno dei migliori centrocampisti d'Europa in questo momento".
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Cosa dirà in vista dell'Olympiacos?
"La prima cosa che dirò è che dobbiamo vincere la partita: se non vinciamo, allora diventerà davvero complicato qualificarsi per la fase successiva. Poi penso che con queste caratteristiche, di Rabiot e di Pulisic di giocare tra le linee, quando loro non possono giocare dobbiamo giocare e impostare la partita in modo diverso: ma non è una scusa. Contro il Ferencváros ho detto le stesse cose: avremmo dovuto disputare una partita diversa e ottenere un risultato diverso, ma quello che sto provando a dire è che se non vinciamo la partita sarà davvero difficile e le cose si metteranno male per noi. Poi, allora, se usciamo dall'Europa League andiamo a giocare solo una volta a settimana e tanti giocatori non giocheranno abbastanza. Penso comunque che se invece rimaniamo in Europa possiamo giocare di più e continuare tutti a crescere. Inoltre se non ci qualifichiamo falliremo in un obiettivo importante: quindi ecco perché dobbiamo iniziare la partita in un modo diverso rispetto a Benfica e Ferencváros. Vedremo".
Cosa ci dice di Cisse come punta?
"Penso che possa giocare molto bene in quel ruolo, in quella posizione: questa sera ho scelto Cisse per giocare in quella posizione e non Camarda perché col Frosinone, uno contro uno, Cisse ha più queste caratteristiche. Questa sera l'obiettivo non era tenere possesso palla, ma fare la corsa e andare ad attaccare lo spazio. Cisse è più forte in questo rispetto a Camarda. Volevamo fare più transizioni noi rispetto al Frosinone, quindi è stata una scelta dettata dalle caratteristiche del giocatore, ma penso che Cisse vada bene sia per giocare da trequartista, sia da attaccante centrale, e non solo da esterno".