Milan: settimana di fuoco alla ripresa, ma Pioli recupera Krunic, Kalulu e Loftus-Cheek

MILAN

Dopo la sosta trittico di ferro con Juve, PSG e Napoli: largo al turnover. Intanto Okafor lascia il ritiro della Svizzera e torna a Milano

La vittoria di Marassi ha regalato al Milan una sosta in vetta alla classifica in solitaria. Dodici giocatori, in pratica mezza squadra, sono in giro per il mondo con le rispettive nazionali e, come sempre, torneranno alla spicciolata per la ripresa che mette subito i rossoneri davanti a un trittico di ferro: nel giro di una settimana Calabria e compagni affronteranno Juventus, PSG e Napoli. Le buone notizie per Pioli arrivano anche dall'infermeria: Krunic, Loftus-Cheek e Kalulu sono sulla via del recupero e permetteranno al tecnico di ruotare e far riposare gli uomini in un momento chiave della stagione.

Incrociando le dita che nessuno si faccia male in nazionale, la certezza contro la Juventus è l'assenza per squalifica di Maignan e Theo Hernandez. In porta tocca a Sportiello, che si è dimostrato super-affidabile quando chiamato in causa, mentre sulla fascia sinistra largo a Florenzi. Per la sfida ai bianconeri da valutare in particolare le condizioni di Pulisic, Thiaw e Musah, gli ultimi a rientrare a Milanello dopo gli impegni in USA.

Con l'infermeria che si sta svuotando, arrivano forze fresche per Pioli che garantirà spazio e minutaggio un po' a tutti. C'è sì una vetta da difendere, ma non c'è dubbio che delle tre la gara più importante è quella di Champions contro il PSG. Dopo due pareggi a reti bianche con Newcastle e Borussia Dortmund, una sconfitta a Parigi renderebbe complicatissima la corsa agli ottavi. Al contrario una vittoria rimetterebbe in carreggiata il Milan e regalerebbe nuova autostima anche in vista del campionato dove il testa a testa con l'Inter è solo all'inizio.

Okafor tona a Milano - Noah Okafor lascia il ritiro della Nazionale svizzera e torna a Milano. Come informa il profilo Twitter della nazionale elvetica, l'attaccante rossonero ha preso un colpo di lieve entità alla testa ed è stato preferito non rischiarlo.

Milan, gli impegni dei nazionali Mike Maignan, Theo Hernandez, Olivier Giroud: Olanda-Francia 13 ottobre ore 20.45 (qualificazioni Europeo), Francia-Scozia 17 ottobre ore 21.00 (amichevole); Simon Kjaer: Danimarca-Kazakistan 14 ottobre ore 20.45 (qualificazioni Europeo), San Marino-Danimarca 17 ottobre ore 20.45 (qualificazioni Europeo); Malick Thiaw: Stati Uniti-Germania 14 ottobre ore 21.00 (amichevole), Messico-Germania 18 ottobre ore 02.00 (amichevole); Fikayo Tomori: Inghilterra-Australia 13 ottobre ore 18 (qualificazioni Europeo), Inghilterra-Italia 17 ottobre ore 20.45 (qualificazioni Europeo); Marco Pellegrino: Argentina-Paraguay 13 ottobre ore 01.00 (amichevole), Peru-Argentina 18 ottobre ore 04.00 (amichevole); Yunus Musah, Christian Pulisic: Stati Uniti-Germania 14 ottobre ore 21.00 (amichevole), Stati Uniti-Ghana 18 ottobre ore 02.30 (amichevole); Tijjani Reijnders:

Olanda-Francia 13 ottobre ore 20.45 (qualificazioni Europeo), Grecia-Olanda 16 ottobre ore 20.45 (qualificazioni Europeo); Rafael Leao: Portogallo-Slovacchia 13 ottobre ore 20.45 (qualificazioni Europeo), Bosnia-Portogallo 16 ottobre ore 20.45 (qualificazioni Europeo).

