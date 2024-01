Nuovo stadio Milan: si aspetta il primo via libera per San Donato

© web

Il Milan è vicino al primo passo ufficiale verso la costruzione del suo nuovo stadio a San Donato Milanese. La giunta del comune dell'hinterland si riunirà a metà gennaio e dovrebbe dare il via libera alla variante urbanistica proprosta dalla SportLifeCity srl, società controllata dal club rossonero. Con un ok in mano potrebbe partire l'iter per la costruzione del nuovo impianto con l'inizio dei lavori ipotizzato per metà 2025 inizio 2026.