Nuovo stadio Milan, Scaroni conferma: "Concentrati su San Donato". Su San Siro: "Importante poter giocare durante i lavori"

Restyling San Siro, lo studio preliminare di Arco Associati





















































Il Milan, fuori dal campo, è in un periodo cruciale per il proprio futuro. I dubbi riguardano il nuovo stadio di proprietà e tra chi vorrebbe la ristrutturazione di San Siro e chi, invece, propenderebbe per una strada tutta nuova come già ipotizzato dai dirigenti rossoneri, restano aperte più strade. "Siamo del tutto concentrati sul progetto di San Donato, che rimane la priorità" ha commentato il presidente del Milan, Paolo Scaroni che in passato aveva usato parole al miele per San Siro. A riguardo, parlando della ristrutturazione del Meazza con Webuild, Scaroni ha confermato: "L'importante è che ne esca un impianto moderno e che si possa continuare a giocare durante i lavori".