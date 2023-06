Nuovo stadio Milan, proteste a San Donato: "Meritiamo di respirare"

Altro giro, altro sito, altra contestazione. Il futuro - e per il momento solo ipotizzato - stadio del Milan ha già tagliato il primo traguardo, già toccato alle ipotesi precedenti: la contestazione dei residenti. A San Donato Milanese, sotto il municipio, un gruppo di persone si è radunata per protestare contro la possibile costruzione del nuovo stadio del Milan sul suolo cittadino. "No al nuovo stadio, ci meritiamo di respirare" recitava uno striscione.