Nuovi guai per Yonghong Li: debiti non pagati per oltre 170 milioni

© Getty Images

Guai in vista per Yonghong Li. Come riportato da Bloomberg, l'ex proprietario del Milan sarebbe stato citato in giudizio da un gruppo di società di investimento per non aver onorato un debito. In particolare, scrive il giornale finanziario, sono state presentate cinque richieste contro la Rossoneri Advance Co. Ltd., con sede nelle Isole Vergini Britanniche, riguardanti un totale di 187 milioni di dollari (circa 170 milioni di euro) di debiti dovuti e non pagati. I cinque querelanti pretendono ovviamente il pagamento del debito oltre ai danni e agli interessi maturati dal 2017 a oggi.