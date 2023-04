Napoli-Milan, la moviola: rigore di Giroud da non ribattere, Leao fa fallo su Lozano

NAPOLI-MILAN

Juan Jesus in area alla battuta del francese ma i piedi non toccano il campo. Il portoghese interviene in area sul colombiano: era rigore

© Da video Serata tesa allo stadio Maradona per Napoli-Milan, ritorno dei quarti di finale di Champions League. Tanto lavoro per l'arbitro Marciniak, quello della finale Mondiale 2022, a partire dal 22' del primo tempo nell'occasione del calcio di rigore (corretto) assegnato ai rossoneri per fallo di Mario Rui su Rafael Leao: Olivier Giroud si fa respingere il tiro da Alex Meret ma al momento del sinistro del francese Juan Jesus (che poi spazzerà la palla respinta dal proprio portiere) sembra già dentro l'area, quindi il penalty sarebbe stato da ribattere. La discriminante sono i piedi: siccome quelli del brasiliano, pur essendo dentro l'area al momento del tiro di Giroud, non toccano il terreno di gioco, è giusta la decisione di Marciniak e VAR.

MOVIOLA NAPOLI-MILAN: LEAO SU LOZANO Al 37' del primo tempo, rischia tanto Leao per un intervento difensivo su Hirving Lozano: il portoghese in scivolata tocca il pallone ma prima sembra prendere anche la caviglia del colombiano. Marciniak assegna comunque il calcio d'angolo, interviene il VAR per un check che però conferma la decisione dell'arbitro che quindi non va neanche a rivedere al monitor. Secondo Graziano Cesari era invece un rigore da fischiare, magari con l'ausilio del VAR.

© Getty Images

MOVIOLA NAPOLI-MILAN: AMMONITO TONALI O THEO HERNANDEZ? Giallo nel finale del primo tempo: Theo Hernandez ferma Victor Osimhen e viene ammonito. La grafica della Uefa però manda in confusione i tifosi del Milan, visto che assegna il cartellino giallo a Sandro Tonali che quindi dovrebbe saltare l'eventuale semifinale essendo diffidato. Nell'intervallo la situazione viene chiarita: l'ammonizione è definitivamente - e correttamente - di Theo Hernandez.