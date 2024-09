Morata in gruppo: sarà tra i convocati col Venezia. Attesa per gli esami di Bennacer

© Getty Images

Recupero importante in casa Milan. Alvaro Morata, finito ko dopo la prima partita giocata a San Siro con i rossoneri (2-2 col Torino), si è allenato oggi in gruppo per la prima volta dopo l'infortunio. A questo punto può essere considerata come scontata la convocazione dello spagnolo per il match col Venezia in programma sabato sera a San Siro (ore 20.45) dove sarà Abraham a guidare l'attacco dei meneghini dopo il buon esordio con la Lazio all'Olimpico. Il piano in quel di Milanello è di riavere Morata in buone condizioni in vista del doppio impegno con Liverpool e Inter, sulla carta il primo vero e proprio snodo di una stagione iniziata a dir poco in salita.