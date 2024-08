Morata-Campello, la governante: "In crisi da un anno e mezzo, nessun tradimento"

Nessun fulmine a ciel sereno. Alvaro Morata e Alice Campello, che attraverso i social hanno annunciato la separazione dopo sette anni di matrimonio e quattro figli - i gemelli Leonardo e Alessandro, nati nel 2018, Edoardo, venuto alla luce nel 2020 e Bella, nata il 9 gennaio 2023 - erano in crisi da un anno e mezzo. A nulla sono serviti i continui tentativi per salvare l'unione: da qui la decisione più difficile. A raccontarlo è stata la governante della coppia in esclusiva al programma "TardeAR" al giornalista Andrea Herrero. La donna, che come ha precisato il programma stesso ha parlato su permesso della coppia, ha anche confermato che la rottura non è stata causata da un tradimento: "Non c'è una terza persona".