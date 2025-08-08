Modric: "Milan speciale, non vedo l'ora di giocare il derby contro l'Inter"

Su Rafael Leao ha detto: "Per me è un giocatore di livello mondiale e il Milan è contento di avere calciatori di questo calibro. Ci ho giocato contro alcune volte, sia a livello di club che di nazionale e lo capisci subito che tipo di calciatore è. Per me, lo ripeto, è senza dubbio un top player a livello mondiale", ha dichiarato Modric. Sull'aver scelto il numero 14 in onore di Cruijff, che in un'amichevole indossò proprio il 14 del Milan. "Il mio primo numero è stato il 14, poi l'ho mantenuto anche al Tottenham e ho fatto bene lì. Ed è per questo che, essendo libero, ho voluto sceglierlo di nuovo. Cruijff è il simbolo di questo numero, il giocatore che ha dato importanza al 14 e lo ha reso speciale. È un piacere indossarlo", ha dichiarato.