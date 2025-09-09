Modric compie 40 anni e regala magie con la Croazia: standing ovation a Zagabria

Modric, in esclusiva per Sportmediaset, ha rilasciato a Simone Togna delle dichiarazioni in cui spende parole di stima per quello che in molti considerano il suo erede, Petar Sucic: “E' un giocatore molto forte e un bravo ragazzo. Avevamo già giocato insieme e lui aveva mostrato le sue qualità, non è una casualità che ha firmato per un top club come l’Inter, sicuramente lo conoscerete meglio e vedrete il suo talento. Può ancora migliorare. Mi godo il fatto di giocare con lui e gli auguro di migliorare sempre, anche se tra poco ci affronteremo nel derby sicuramente e vedremo come mi tratterà (ride di gusto). Speriamo mi rispetti e non vada troppo forte (continua a ridere) però per il momento mi godo il fatto di giocare con lui”.