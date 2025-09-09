Modric compie 40 anni e regala magie con la Croazia: standing ovation a Zagabria

Il centrocampista rossonero trascina la sua Nazionale nel 4-0 al Montenegro il giorno prima di un compleanno così importante
Luka Modric è già nel Pantheon dei più grandi di sempre, e già lo si sapeva. Meno prevedibile pensare che la sera prima di compiere 40 anni si rendesse protagonista del 4-0 della sua Croazia contro il Montenegro a Zagabria per le qualificazioni al Mondiale 2026. Schierato al fianco dell'interista Sucic, il centrocampista del Milan, al momento di uscire dal campo per fare spazio al bolognese Moro a nove minuti dalla fine, è stato salutato da un applauso scrosciante di tutto il pubblico del "Maksimir". Con questa vittoria la Croazia ha raggiunto la Repubblica Ceca in testa al suo girone e ha anche una partita in meno.
Modric, in esclusiva per Sportmediaset, ha rilasciato a Simone Togna delle dichiarazioni in cui spende parole di stima per quello che in molti considerano il suo erede, Petar Sucic: “E' un giocatore molto forte e un bravo ragazzo. Avevamo già giocato insieme e lui aveva mostrato le sue qualità, non è una casualità che ha firmato per un top club come l’Inter, sicuramente lo conoscerete meglio e vedrete il suo talento. Può ancora migliorare. Mi godo il fatto di giocare con lui e gli auguro di migliorare sempre, anche se tra poco ci affronteremo nel derby sicuramente e vedremo come mi tratterà (ride di gusto). Speriamo mi rispetti e non vada troppo forte (continua a ridere) però per il momento mi godo il fatto di giocare con lui”.
Oggi Modric spegnerà le sue 40 candeline, il giorno dopo aver raggiunto quota 190 presenze in Nazionale. Il suo ct Dalic se lo tiene ben stretto: "Ha dimostrato ancora una volta che più invecchia, più diventa bravo" - ha riportato Sportske Novosti - ". Il suo modo di giocare è fantastico, raro al mondo. Guida la Nazionale con tanta ambizione, non vuole mollare, vuole che andiamo in America, questo è il nostro obiettivo, e anche un'opportunità perché qualcosa di buono accada per noi lì".
Insomma, c'è chi invecchia solo per l'anagrafe. Una buona notizia per Max Allegri che sa che, magari non per tutti i 90 minuti più recupero, può contare su un centrocampista entrato nella storia del calcio.
