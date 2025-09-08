Qualificazioni Mondiali: Croazia e Svizzera danno conferme. Ok la Scozia, ko la Svezia

GRUPPO L

Sorride nuovamente la Croazia nel Gruppo L, grazie al successo per 4-0 ai danni del Montenegro. Ricevuta palla da Modric e scartati un paio d’avversari, Jakic apre le marcature al 35’ con un mancino delizioso, con gli ospiti che si ritrovano poi pure in dieci per l’espulsione di Bulatovic al 42’. La Croazia sfrutta allora la superiorità numerica e raddoppia al 51’ con l’implacabile Kramaric, sul calcio d’angolo calciato da Modric e sporcato dalla testa di Stanisic, mentre Majer favorisce all’85’ l’autogol di Sipcic. L’ex Inter Perisic cala quindi il poker finale in pieno recupero. La selezione croata aggancia così la Repubblica Ceca (oggi a riposo) a quota 12 punti in vetta al girone, sebbene fin qui abbia giocato una partita in meno (quattro le gare disputate dai croati, cinque dai cechi). Il Montenegro rimane invece a 6 punti e viene ripreso dalle Isole Faroe (entrambi con cinque match all’attivo). I ragazzi allenati da Klakstein vincono infatti 1-0 in casa di Gibilterra, dove a decidere il match è Agnarsson (68’). Il Team 54 resta quindi fanalino di coda del girone: zero i punti conquistati fin qui in cinque giornate.