Milan, Vranckx studia da trequartista: che occasione contro lo Spezia

Bocciatura per De Ketelaere, promozione per Vranckx. Stefano Pioli sta pensando a una mossa inedita contro lo Spezia. Il tecnico, che oggi non parlerà, sembra intenzionato a dare spazio al ventenne arrivato in estate dal Wolfsburg: sarebbe la prima volta da titolare, al momento ha giocato solo 37' in quattro presenze. La sorpresa è quella del ruolo perché potrebbe essere impegnato come trequartista dietro Giroud e non in sostituzione di uno tra Tonali e Bennacer. Niente De Ketelaere, ancora, e Diaz invece dovrebbe essere dirottato sulla fascia destra. Con Leao sempre sicuro di partire titolare sulla sinistra.