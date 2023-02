Milan, vietato sbagliare: con il Torino Pioli si gioca tutto

STASERA A SAN SIRO

I rossoneri sono chiamati al riscatto dopo un mese disastroso

© Getty Images

Stefano Pioli si gioca tutto. Una provocazione, ma neanche troppo. Il futuro prossimo dell'allenatore non è in bilico, ma stasera contro il Torino, a San Siro, non sono ammessi passi falsi per il Milan. Rossoneri chiamati al riscatto dopo le pesanti sconfitte delle ultime settimane, dal derby di Supercoppa Italiana al derby di campionato. Un mese completamente disastroso che ha tolto tutte le certezze ai campioni d'Italia.

Urge stoppare la crisi e davanti c'è un Torino che in stagione contro i rossoneri ha già esultato due volte, all'andata e negli ottavi di Coppa Italia. Non proprio un compito facile per Pioli che ha deciso di puntare ancora sulla difesa a tre dopo il derby. Schema provato e riprovato nelle ultime settimane a Milanello e la novità è rappresentata da Thiaw, entrato bene contro l'Inter e alla prima vera chance della stagione. Da oggetto misterioso a aiuto per la rinascita: il 21enne tedesco può essere il vero rinforzo.

Imprescindibile anche Leao, l'ha capito pure Pioli dopo averlo lasciato fuori contro Sassuolo e Inter. In attacco confermato Giroud e Diaz che svarierà tra il centro e la destra. Milan che deve dare un segnale al campionato e non può perdere più il treno per l'Europa: la Champions League passa anche da questa sera.