Milan, via all'era Conceiçao: la clausola sul contratto e il discorso di Ibra alla squadra

L'impatto con la squadra è stato subito forte, deciso. Come da suo carattere. Quello che ci vuole per scuotere il Milan. C'è subito da pensare alla semifinale di Supercoppa contro la Juventus di venerdì - oggi il volo per l'Arabia Saudita - poi partirà la missione per la risalita in classifica che vede i rossoneri all'ottavo posto, lontanissimi dalla vetta (-14 da Atalanta e Napoli) e a otto punti da quarto posto. "Siete forti ma dovete mettervelo in testa", le parole rivolte dal neo tecnico Sergio Conceiçao ai giocatori al suo arrivo a Milanello. Discorso preceduto da quello duro di Zlatan Ibrahimovic, come riferisce la Gazzetta dello Sport. Lo svedese ha messo i giocatori di fronte alla proprie responsabilità: basta alibi e l'obbligo di ripartire con un atteggiamento nuovo.