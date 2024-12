Milan, Van Basten: "Fonseca ha bisogno di tempo. Reijnders un top player, Camarda pepita d'oro"

"Fonseca non ha i grandissimi giocatori che c’erano ai miei tempi e così non è facile fare sempre risultato. L’allenatore è cambiato dopo qualche anno: bisogna dare tempo a Fonseca di lavorare e avere pazienza". Parole del grande ex del Milan Marco Van Basten, entrato nella Hall of Fame rossonera a presente a San Siro in occasione della festa per i 125 anni del club. "Per me i colori rossoneri resteranno sempre qualcosa di speciale - ha detto l'olandese alla Gazzetta dello Sport - Purtroppo negli ultimi anni l'Inter ha comandato e per i milanisti è stato un colpo al cuore. Sono convinto che il Milan tornerà a vincere".