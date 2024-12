Festa Milan, nuova contestazione dei tifosi contro squadra e società

Il primo giocatore ad arrivare è stato Francesco Camarda, salutato calorosamente dai tifosi presenti. Applausi e soprattutto cori per il baby bomber: "Francesco Camarda eh eh, oh oh". E anche: "Noi vogliamo 11 Camarda". Applausi anche per Pulisic e pochi altri, mentre Leao, Abraham, Morata e Calabria, come più o meno a tutti gli altri, sono stati invitati a "tirare fuori gli attributi". Poco prima era arrivato Franco Baresi, anche lui applaudito, mentre la dirigenza è entrata da ingresso secondario per evitare contatti con gli ultras.