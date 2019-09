Milan, Van Basten 'benedice' Rebic: "E' forte, un bell'osso"

Se a farti i complimenti è un giocatore che ha fatto la storia del Milan (e del calcio) non puoi che essere orgoglioso. Deve essersi sentito sicuramente così Ante Rebic dopo le parole di Marco Van Basten in esclusiva a Tiki Taka. L'olandese elogia il croato, ormai prossimo a diventare rossonero: "L'ho visto al Mondiale con la Croazia, è tosto e forte, soprattutto fisicamente. E' un bell'osso". Spazio anche a un commento sulla situazione attuale del Diavolo: "Con Boban e Maldini ci sono speranze". Van Basten, che elogio a Rebic!

Dal presente al passato. un passato che ha visto Van Basten dare spettacolo sui campi di tutto il mondo. "Poteva giocare da solo, Con Ronaldo è stato l'attaccante più forte della storia del calcio. Era un fenomeno e oggi varrebbe 500 milioni di euro", sottolinea Antonio Cassano.

Gli fa eco Vieri: "Marco è stato il più completo di tutti. Per me è il re dei re". E Bobo non nasconde l'emozione quando l'ex fuoriclasse gli risponde di rimando: "Anche io ti ho sempre rispettato quando giocavi, eri molto forte".