Milan, visite e firme per Rebic. Tentativo per Taison

E' la giornata di Ante Rebic. L'attaccante croato, atterrato ieri sera alla Malpensa, sta svolgendo le visite mediche alla clinica La Madonnina: in seguito metterà la propria firma sul contratto che lo legherà al Milan per i prossimi due anni. Il Diavolo si è assicurato il 25enne in prestito biennale con diritto di riscatto per una cifra complessiva intorno ai 25 milioni di euro: André Silva fa il percorso inverso e va all'Eintracht Francoforte con la stessa formula. Ma la dirigenza del club di via Aldo Rossi non si ferma qui.