Milan, una notte da scudetto: col Verona vietato fallire

STASERA VERONA-MILAN

I rossoneri sono a sette punti dal trionfo

Non bisogna guardare al passato, ma la trasferta di Verona spaventa il Milan. Corsi e ricorsi storici (vedi 1973 e 1990) che preoccupano il mondo rossonero, questa sera c'è in palio una grande fetta dello scudetto e non si può sbagliare. Pioli lo sa bene e ha voluto trasmettere tranquillità ai suoi giocatori, come ha sempre fatto nell'ultimo periodo. Tre punti d'importanza estrema per continuare a sognare: ne mancano 7 a tre giornate dalla fine per alzare al cielo il trofeo. Dall'altra parte i gialloblù, invece, vogliono chiudere in bellezza un ottimo campionato con una vittoria di prestigio.

Sarà battaglia in un ambiente infuocato: Bentegodi tutto esaurito. Tanti milanisti saranno presenti sugli spalti a Verona e la Curva Sud ha anche preparato una coreografia per il settore ospiti, cosa inusuale che si ripete dopo quella dell'Olimpico contro la Lazio. Invasione rossonera per far diventare magica l'atmosfera e non... fatal.

In campo dovrebbe tornare Bennacer dal primo minuto al centro del campo con Tonali, mentre Kessie dovrebbe partire titolare come trequartista. Per il resto formazione confermatissima con Leao e Messias sulle fasce e Giroud in mezzo con Ibrahimovic pronto a subentrare. Pioli vuole concentrazione e calma, senza pensare all'Inter al momento a +1 in vetta alla classifica.