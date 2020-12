Milan, un 2020 da incorniciare: ha fatto più punti di tutti nell'anno solare

Se la parola crisi può anche assumere il significato di opportunità, il Milan è uno degli esempi migliori del concetto. Lo scorso 8 marzo succedono due cose: i rossoneri perdono la loro ultima partita in campionato, in casa col Genoa, e l'Italia entra in lockdown. Da allora le cose sono cambiate solo per la squadra di Pioli che, non solo non ha più perso (a parte la partita con il Lille in Europa League), ma ha anche ottenuto il maggior numero di punti in Serie A.