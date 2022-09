Milan, ufficiale il nuovo CdA: Scaroni resta presidente

LE NOMINE

Dopo l'acquisizione di RedBird il club rossonero ha ufficializzato i nomi del proprio Consiglio di Amministrazione

Il Milan è passato ufficialmente nelle mani di RedBird e il passaggio successivo è stata la nomina ufficiale del nuovo CdA rossonero. Paolo Scaroni è stato confermato come presidente del Milan, con Ivan Gazidis come Amministratore Delegato. "Nel segno della continuità e del costante sviluppo", Gerry Cardinale sarà affiancato da Alec Scheiner. Presenti nel CdA anche Niraj Shah, Isaac Halyard, Gordon Singer, Giorgio Furlani e Stefano Cocirio.

SCARONI: OGGI SI APRE UNA NUOVA FASE PER IL MILAN

"Oggi si apre una nuova fase nel processo di sviluppo del Club, nel segno della continuità e della qualità". Lo ha detto Paolo Scaroni, confermato presidente del Milan dopo l'assemblea dei soci. "Abbiamo un nuovo CdA che include i rappresentanti di Elliott che sedevano già in Consiglio, garanzia del valore generato in questi anni e di un approccio equilibrato nella transizione, a cui si uniscono nuovi componenti, espressione di RedBird, l'azionista di maggioranza, che aggiungeranno la loro competenza, esperienza e cultura manageriale nel business sportivo e dell'intrattenimento, a livello mondiale", ha aggiunto Scaroni. "Sono grato per la fiducia che i nuovi azionisti hanno espresso nei miei confronti. È per me una grande responsabilità e un privilegio aver l’opportunità di poter continuare a guidare il Consiglio di Amministrazione del Club, in una fase in cui siamo tutti chiamati a dare un rinnovato impulso al progetto per costruire un Milan sostenibile e vincente", ha concluso.