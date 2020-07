Milan, è tutto fatto: Rangnick sarà il nuovo allenatore

DECISIONE PRESA

Manca l'ufficialità, ma solo per una questione di tempo e di opportunità. Per il resto è tutto deciso: Ralf Rangnick sarà il prossimo allenatore del Milan. Il tecnico tedesco ormai ex Lipsia doveva sciogliere gli ultimi dubbi e dare il proprio benestare alla nuova era rossonera e l'atteso sì è arrivato, dopo un lungo inseguimento partito a dicembre e, nonostante le smentite di rito, dopo alcuni incontri con i vertici del Milan, Gazidis e Singer in testa, andati in scena nei giorni scorsi. Tutto fatto, insomma, e tutto perfettamente delineato: Rangnick rivestirà un ruolo inedito e unico nel calcio italiano e sarà allenatore (per il ruolo di vice si parla dell'ex Brescia Schopp), direttore tecnico e responsabile dell'area medica. Insomma, un manager a tutto tondo e con poteri su tutta l'area tecnica. Di qui la necessità di rivedere la posizione di Paolo Maldini cui, non a caso, spiega Sky, è stato comunicato ufficialmente l'arrivo di Rangnick e proposto un ruolo, che quasi certamente non accetterà, di ambasciatore.

Mentre insomma un Milan pensa al domani e alla sfida contro la Juve, l'altro Milan è già proiettato nel futuro ed è un futuro che non terrà conto dei risultati del campo. Lo sa anche Stefano Pioli, cui andrebbero riconosciuti meriti che invece non bastano alla società per confermarlo. E lo sa, probabilmente, anche la squadra, che pure si è legata all'attuale tecnico e lo sta seguendo con grande professionalità. Comunque vada, Elliott ha deciso per un'ennesima ripartenza e puntato su un tecnico di sicuro valore, di grande personalità e - di qui la scelta di Gazidis - capace di valorizzare al meglio i giovani e di traformare una promessa in un profitto.

Ovviamente nel Milan di Rangnick ci sono alcuni punti fermi. Calhanoglu, per dire, è un giocatore che Rangnick apprezza molto e vuole al centro del suo progetto. Un altro potrebbe essere Dominik Szoboszlai, pupillo del tecnico tedesco - cui è molto legato - e prospetto di valore assoluto. Difficile che in questa nuova idea di calcio - moderno, veloce, aggressivo - possa poi trovare spazio Zlatan Ibrahimovic, il cui futuro sarà più chiaro nelle prossime settimane. Ma un passo alla volta. Gazidis e la proprietà hanno fatto una scelta precisa e deciso di partire dal tecnico. E a lui affidare il Milan completamente.