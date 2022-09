Milan: Tonali è recuperato, Rebic e Origi verso il forfait

Una buona notizia per il Milan: Sandro Tonali ha smaltito l'infortunio subito in Nazionale e contro l'Empoli sarà a disposizione. Stefano Pioli però non può sorridere. Il tecnico rossonero sperava con la sosta di recuperare forze fresche in attacco, ma né Rebic né Origi prenderanno parte alla sfida in casa dei toscani al Castellani per l'ottava giornata di Serie A. Per entrambi solo un allenamento differenziato a Milanello.