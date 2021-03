Milan: tolto un turno di squalifica a Rebic, ci sarà con la Sampdoria

MILAN

Sconto da parte della Corte d'Appello federale per il croato espulso contro il Napoli: al posto della squalifica 15mila euro di multa

Ante Rebic potrà scendere in campo sabato a San Siro contro la Sampdoria. La Corte d'Appello Federale, infatti, ha accolto il ricorso del Milan contro le due giornate di squalifica inflitte all'attaccante croato, espulso nel finale della gara contro il Napoli per offese all'arbitro, commutando una giornata in 15mila euro di multa. Squalifica dimezzata e, quindi, già scontata contro la Fiorentina prima della sosta. Getty Images

L'attaccante croato era stato squalificato per due giornate dal Giudice Sportivo "per avere, al 47° del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara espressioni irriguardose". Ora la buona notizia per Pioli, anche se il suo impiego è ancora tutto da valutare: anche oggi, infatti, Rebic si è allenato ancora a parte per recuperare dal solito problema al muscolo otturatore esterno dell'anca destra.