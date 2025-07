Leao, messaggio d'addio all'amico Theo: "Ti auguro tutta la fortuna del mondo, mi mancherai"

In attesa dell'ufficialità del passaggio all'Al Hilal, Rafa Leao ha voluto mandare un messaggio d'addio a Theo Hernandez: "Mio fratello, mio compagno di tante battaglie, insieme abbiamo vissuto tanti momenti belli e difficili, ma è stato un piacere poter condividere lo spogliatoio e il campo con te, fratello mio - scrive il portoghese -. Ti auguro tutta la fortuna del mondo in questa nuova fase".



E ancora: "Sentirò moltissima la tua mancanza, perché col passare degli anni sei diventato una persona importante per me. Non doveva finire in questo modo, ma la vita è fatta di sfide. Buona fortuna in questo nuovo cammino, come sempre farò il tifo per te e per noi!". Infine la firma, Theao, il nome con cui i tifosi del Milan li chiamava quasi fossero un solo giocatore.