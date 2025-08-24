Napoli, Politano: "Avanti così per confermarci campioni"
24 Ago 2025 - 16:05
24 Ago 2025 - 16:05
"Confermarsi è sempre la cosa più difficile. Partire così significa aver capito quello che serve per farlo FORZA NAPOLI ". Queste le parole di Matteo Politano su Instagram dopo la vittoria dei partenopei sul Sassuolo alla prima di campionato.
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Commenti (0)