Tentazione Fonseca: un Milan senza Theo e Leao per dare la scossa

Alla vigilia della Lazio provati anche Terracciano a sinistra e Chukwueze nei tre dietro Okafor

Alzi la mano chi, alla domanda "quali sono i giocatori più forti del Milan?", non includerebbe nella risposta Theo Hernandez e Rafael Leao. Anche per questo fa rumore la possibile scelta di lasciarli in panchina contro la Lazio che aleggia nella mente di Paulo Fonseca il quale, dopo un punto in due partite, forse ha voglia di scelte forti per cercare la svolta e magari dare un segnale al gruppo: non ci sono intoccabili. Ma in queste ore che lo separano dal match dell'Olimpico il tecnico portoghese potrebbe anche voler fare lavoro di pretattica e il fatto di aver provato Terracciano a sinistra in difesa (con Emerson a destra, out quindi pure capitan Calabria) e Chukwueze a destra nei tre dietro a Okafor risulterebbe un tentativo per confondere le acque e rendere più difficile il lavoro del collega Baroni.

Non bisogna dimenticare che diversi tifosi non avevano riservato parole tenere al francese e al portoghese dopo la sconfitta di Parma, quando dall'errore di Leao era nato il secondo gol avversario nel quale, tra l'altro, non si era intravista una particolare voglia di Theo di rinculare per sperare di annullare l'offensiva parmense. Ecco perché anche lasciarli in panchina, almeno dall'inizio, potrebbe non essere un'idea buttata lì a caso.

"Io non parlo mai dei singoli, lo faccio solo in privato. Naturalmente ho avuto un colloquio con loro" ha detto ieri Fonseca alla domanda su Theo e Leao: c'è chi ha interpretato la risposta come un tentativo di scuoterli ma, alla luce della formazione provata ieri, potrebbe anche essere un'anticipazione del fatto che ha comunicato ai due l'intenzione di non schierarli titolari.

In questo caso la formazione prevederebbe Maignan in porta, difesa composta da Emerson Royal, Pavlovic, Tomori e Terracciano: in mezzo Fofana con Reijnders a sostenere Chukwueze, Loftus-Cheek e Pulisic con Okafor scelta obbligata - Morata infortunato, Jovic anche - in attacco (anche se il neo-acquisto Abraham potrebbe finire in panchina con una deroga della Figc) e Camarda convocato per eventualmente subentrare.

